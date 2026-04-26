KKTC'de İsraillilerin son yıllarda hızla artan toprak ve mülk alımları, “yeni bir işgalin altyapısı mı hazırlıyor?" sorusunu akıllara getirirken, konuyu yakından takip eden Sabahattin İsmail çarpıcı uyarılara yaparak yeni bilgileri paylaştı.

Sosyal medya hesabından uzun bir paylaşımda bulunan İsmail, "KKTC’deki sessiz işgal hala devam ediyor." dedi. İsraillilere ait 36 şirketi, sahiplerini, avukatlarını ve tespit edebildiği İsraillilerin nerede, kaç dönüm toprak aldıklarını daha önce açıkladığını vurgulayan İsmail, "KKTC'yi yöneten sahte milliyetçilerin yalanlamalarına karşı verdiğim ısrarlı mücadele sonucu yabancılara toprak satışını, 1 dönüm arazi içinde 1 villa veya 1 apartman Dairesi ile sınırlayan yasa çıktı. Ne ki, aradan geçen 3 yıla karşın, açıkladığım şirketler kapatılmadı. Yaptıkları inşaatlar durdurulmadı, aldıkları topraklar kamulaştırılmadı. Vatandaş yapılan İsrailli siyonistler vatandaşlıktan atılmadı. Vatandaş oldukları için hala bir Türk gibi sınırsız toprak alabiliyorlar. Hala inşaatlara devam ediyorlar. " ifadelerini kullandı.

İsmail, Kıbrıs'ta İsraillilere ait hala faal olan şirketlerin belgelerini de yayımlandı.

Eli kanlı yahudi mafya tarikatı CHABAD hahamı hala KKTC'de faaliyette Oysa bunların bir kısmı seferberlik emri gereği İsrail'e gidip Gazze ve Lübnan saldırılarına katıldılar, sonra kana bulanmış ellerini yıkayarak geri döndüler, aramızda yaşamaya ve para kazanmaya devam ediyorlar. Dünyanın birçok ülkesi İsraillileri turist olarak dahi ülkelerine sokmazken, bu katiller hala KKTC 'deki otellerde, satın aldıkları ve kiraladıkları evlerde sefa sürüyor. Her İsraillinin gönüllü/görevli bir MOSSAD AJANI olduğu gerçeğine karşın, bunlar içimizde barındırılmaya devam ediliyor.

KKTC'ye yönelik bu operasyonun arkasında siyonist İsrail Devletinin olduğu, KKTC'de 10 binden fazla konut yapan en büyük inşaat şirketi olan AFİK GROUP sahibi SİMON MİSTRİEL AYKOUT'un Rum yönetimi hapishanesinden kurtarılarak İsrail'e götürülmesiyle kanıtlanmıştır. Bilindiği gibi KKTC, İsrail, TC, Portekiz vatandaşı olan ve KKTC'de binlerce dönüm toprak satın alan SİMON MİSTRİEL AYKOUT, "eski Rum mülkleri üzerinde inşaat yaptığı" gerekçesiyle Rum yönetimi tarafından tutuklanmış, 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak bizzat İsrail Cumhurbaşkanı ile katil Netanyahu'nun devreye girmesiyle, Rum hapishanesinden alınarak İsrail'e götürülmüştür. Siyonist İsrail'in kararlılıkla sahip çıktığı bu kişinin şirketi, KKTC vatandaşı yapılan 2 oğlunun yönetiminde hala faaliyetine devam etmektedir. Toprak almakta konut yapmakta, kiralamakta ve satmaktadır...

Beni "yalan yazmakla, abartmakla, spekülatif haber yapmakla" suçlayan sahte milliyetçi Başbakan Ünal Üstel ve hükümeti bu rezilliğe göz yummaktadır. Aleyhinde 69 rüşvet, peşkeş, yolsuzluk dosyası yayınladığım Başbakanı Ünal Üstel bırakın önlem almayı, anavatanın ve Türk kamuoyunun baskısı ile çıkarmak zorunda kaldığı yabancıların toprak ve konut alımını kısıtlayan yasayı, onlarca kanun hükmünde kararname ile delik deşik etmiş, sulandırmış ve etkisiz hale getirmiştir. Bunlar kabul edilemez.

Cani, ırkçı, siyonist İsrail'in/katil Netanyahu'nun, " İran'dan sonra hedefimiz Türkiye" şeklindeki açıklamalarına karşın, Siyonistler niye vatandaşlıktan ve ülkeden atılmıyor? Niye aldıkları araziler ve yaptıkları inşaatlar kamulaştırılmıyor? Niye şirketleri kapatılmıyor ve hala faal?

Başta CHABAD HAHAMI olmak üzere, eli kanlı İsrail vatandaşlarının KKTC 'ye girişleri hala niye yasaklanmıyor? Eyyy rüşvetçi SAHTE MİLLİYETÇİLER, cevap istiyoruz, susmayın. “SESSİZ İŞGAL’İ önemsizleştirmek için hâlâ “belge yok, kanıt yok, spekülatif yayınlar yapılıyor” diyerek beni susturamazsınız. Vatandaş yapılanlar dahil, başta İsrailliler olmak üzere, yabancıların aldıkları araziler kamulaştırılana ve İSRAİLLİLERE VERİLEN VATANDAŞLIKLAR İPTAL EDİLENE KADAR peşinizi bırakmayacağız.