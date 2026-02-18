Kzılcık Şerbetin'e veda ettikten sonra daha çok özel hayatıyla konuşulan Sıla Türkoğlu, son dönemde magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri.

Ata Ayyıldız ile yaşadığı ilişkiyi göz önünde sürdüren oyuncu, romantik anlarını zaman zaman takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor.

Çift, geçtiğimiz yıl İtalya seyahati sırasında Como Gölü kıyısında sürpriz bir evlilik teklifiyle gündeme gelmişti. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BAŞLADI

İlişkilerinin filizlendiği yer olarak bilinen Bodrum’da nikah masasına oturmayı planlayan çiftin, yaz aylarında “beach düğünü” konseptiyle sade ama şık bir organizasyon düşündüğü öğrenildi.

Ailelerin de sürece aktif şekilde dahil olduğu ve hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği belirtiliyor.