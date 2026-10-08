Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabını kapatmasıyla hayranlarını şaşırtan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, konusunun arkasındaki nedeni ilk kez açıkladı.
Kıvanç Tatlıtuğ'ın Instagram'ını kapatmasındaki sır ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabını kapatma kararıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Altında dramatik bir neden olmadığını belirten Tatlıtuğ, sosyal medya yerine kitap okumayı tercih ettiğini söyledi.Haber Merkezi
Sosyal medyadan çekilme kararının ardından kamuoyunda çeşitli iddialar ortaya atılırken, başarılı oyuncu durumun sanıldığı gibi karmaşık olmadığını dile getirdi.
"CANIM SIKILDI, KAPATTIM"
Katıldığı "Organize İşler: Karun Hazinesi" projesinin ön gösteriminde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tatlıtuğ, hesabını kapatma gerekçesini net bir dille ifade etti.
Kararın arkasında gizemli ya da dramatik bir durum aranmaması gerektiğini belirten oyuncu, "Canım sıkıldı, kapattım. Altında dramatik hikâye olduğuna inanmayın. Onun yerine iki düzine kitap aldım" dedi.
SOSYAL MEDYA YERİNE KİTAP OKUMAYI TERCİH ETTİ
Yaptığı açıklamayla dijital detoks kararının tamamen kişisel bir tercih olduğunu vurgulayan Tatlıtuğ, sosyal medyada vakit geçirmek yerine edebiyata zaman ayırmayı seçtiğini ifade etti.
Oyuncunun bu samimi ve esprili yanıtı, hayranları arasındaki spekülasyonlara da son noktayı koymuş oldu.