Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Kıvanç Tatlıtuğ'ın Instagram'ını kapatmasındaki sır ortaya çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ'ın Instagram'ını kapatmasındaki sır ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram hesabını kapatma kararıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Altında dramatik bir neden olmadığını belirten Tatlıtuğ, sosyal medya yerine kitap okumayı tercih ettiğini söyledi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Kıvanç Tatlıtuğ'ın Instagram'ını kapatmasındaki sır ortaya çıktı - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabını kapatmasıyla hayranlarını şaşırtan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, konusunun arkasındaki nedeni ilk kez açıkladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'ın Instagram'ını kapatmasındaki sır ortaya çıktı - Resim: 2

Sosyal medyadan çekilme kararının ardından kamuoyunda çeşitli iddialar ortaya atılırken, başarılı oyuncu durumun sanıldığı gibi karmaşık olmadığını dile getirdi.

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Kıvanç Tatlıtuğ'ın Instagram'ını kapatmasındaki sır ortaya çıktı - Resim: 3

"CANIM SIKILDI, KAPATTIM"

Katıldığı "Organize İşler: Karun Hazinesi" projesinin ön gösteriminde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tatlıtuğ, hesabını kapatma gerekçesini net bir dille ifade etti.

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Kıvanç Tatlıtuğ'ın Instagram'ını kapatmasındaki sır ortaya çıktı - Resim: 4

Kararın arkasında gizemli ya da dramatik bir durum aranmaması gerektiğini belirten oyuncu, "Canım sıkıldı, kapattım. Altında dramatik hikâye olduğuna inanmayın. Onun yerine iki düzine kitap aldım" dedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ'ın Instagram'ını kapatmasındaki sır ortaya çıktı - Resim: 5

SOSYAL MEDYA YERİNE KİTAP OKUMAYI TERCİH ETTİ

Yaptığı açıklamayla dijital detoks kararının tamamen kişisel bir tercih olduğunu vurgulayan Tatlıtuğ, sosyal medyada vakit geçirmek yerine edebiyata zaman ayırmayı seçtiğini ifade etti.

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Kıvanç Tatlıtuğ'ın Instagram'ını kapatmasındaki sır ortaya çıktı - Resim: 6

Oyuncunun bu samimi ve esprili yanıtı, hayranları arasındaki spekülasyonlara da son noktayı koymuş oldu.

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