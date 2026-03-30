2016 yılında yayınlanan yarışmada dikkat çeken isimlerden biri olan Beğen’in sağlık durumu merak konusu oldu. İddiaya göre, Instagram hesabında “Hakkınızı helal edin” ifadelerini paylaştıktan sonra kendisiyle iletişim kesildi.

Durumdan şüphelenen yakınlarının devreye girmesiyle birlikte olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Beğen, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Ayça Ekin Beğen’in hastanedeki tedavisi uzman doktorların gözetiminde devam ediyor. Sağlık durumunun kontrol altına alındığı ve sürecin olumlu ilerlediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Bys Media Group olarak, sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz.”