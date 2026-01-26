Bağırsak florasının güçlendirilmesinin, virüslere karşı vücut direncini artırmada kilit rol oynadığı bilimsel verilerle ortaya konuldu.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte influenza, RSV ve diğer mevsimsel virüsler toplum sağlığını tehdit etmeye başladı.

Birçok kişi çözüm yolunu hızla antibiyotiklerde arasa da, tıp dünyasından bu alışkanlığı değiştirecek uyarılar geldi.

Bilimsel araştırmalar, antibiyotiklerin viral enfeksiyonlar üzerinde hiçbir etkisi olmadığını, aksine bağışıklık sisteminin merkezi sayılan bağırsak mikrobiyotasını tahrip ettiğini kanıtladı.

Kış aylarında artış gösteren üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı uzmanlar, bilinçsiz antibiyotik kullanımı yerine bağışıklık sistemini destekleyen probiyotik takviyelerini önerdi.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI VE BAĞIŞIKLIK İLİŞKİSİ

Bağışıklık hücrelerinin yaklaşık %70’inin bağırsaklarda konumlandığı gerçeği, beslenme alışkanlıklarının hastalıklardan korunmadaki önemini bir kez daha ön plana çıkardı.

Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde yapılan güncel çalışmalar, probiyotiklerin (dost bakteriler) solunum yolu enfeksiyonlarının süresini ve şiddetini azalttığını gösterdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL YAKLAŞIM

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cleveland Clinic Fonksiyonel Tıp Merkezi kurucusu Dr. Mark Hyman, bağışıklığın bağırsakta başladığını vurguladı.

Hyman, "Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirmek, dışarıdan gelen patojenlerle savaşmanın en etkili yoludur. İşlenmiş gıdalar ve gereksiz ilaç kullanımı bu kalkanı zayıflatırken; fermente gıdalar ve doğru probiyotik suşları savunma hattını tahkim etti" şeklinde ifade etti.

Oxford Üniversitesi'nden mikrobiyolog Dr. Catherine J. Reede ise antibiyotik direnci riskine dikkat çekti.

Reede, "Antibiyotikler bakterileri hedef alır, kış hastalıklarının çoğuna neden olan virüsleri değil. Probiyotikler ise vücudun kendi doğal savunma hücrelerini, özellikle de 'katil hücreler' (Natural Killer) olarak bilinen hücreleri aktive etti" sözleriyle probiyotiklerin mekanizmasını açıkladı.

BİLİMİN IŞIĞINDA PROBİYOTİK ETKİSİ

The Cochrane Library tarafından yayınlanan geniş kapsamlı bir meta-analiz, düzenli probiyotik kullanımının akut üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarını yaklaşık %12 oranında düşürdüğünü belgeledi.

Uzmanlar; kefir, turşu ve kaliteli takviyelerin kış boyunca bir "kalkan" görevi gördüğünü, ancak bu desteğin bir tedavi değil, uzun vadeli bir koruma stratejisi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.