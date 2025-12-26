Kış aylarında kaloriferlerin havayı kurutmasıyla birlikte kullanımı artan hava nemlendiricileri (humidifier), içerisine eklenen uçucu yağlar nedeniyle sağlık aracı olmaktan çıkıp birer risk faktörüne dönüştü. Özellikle "doğal" olduğu iddiasıyla pazarlanan aromatik yağların cihazlar aracılığıyla solunması, akciğerlerin derin dokularında yabancı madde birikimine neden olduğu ortaya çıktı.

MİKROSKOBİK YAĞ ZERRECİKLERİ ALVEOLLERE YAPIŞIYOR

Bilimsel araştırmalar, ultrasonik nem cihazlarının suyu ve içindeki yağı mikroskobik damlacıklara (aerosol) dönüştürdüğünü kanıtladı.

Doğrudan solunan bu yağ zerrecikleri, akciğerlerin gaz değişiminin yapıldığı en uç noktaları olan alveollere kadar ulaşıyor.

Vücudun bu yağ moleküllerini parçalayamaması sonucunda ise akciğerlerde kronik iltihaplanma süreci başlıyor.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Mayo Clinic Pulmonoloji Uzmanı Dr. Neha Narula, uçucu yağların doğrudan solunmasının tehlikelerine dikkat çekti.

Dr. Narula, yağ moleküllerinin akciğerde hapsolduğunu ve bağışıklık sisteminin bu moleküllere karşı aşırı tepki vererek doku sertleşmesine (fibrozis) yol açtığını ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü'nden Dr. Megan Schwarze ise yaptığı değerlendirmede, nem cihazlarının filtresiz kullanımının ortamdaki bakteri ve küf oranını zaten artırdığını, üzerine eklenen kimyasal içerikli yağların ise havayı adeta bir "kimyasal kokteyle" dönüştürdüğünü belirtti.

Dr. Schwarze, bu durumun özellikle astım ve KOAH hastalarında akut solunum yetmezliğini tetiklediğini vurguladı.

LİPOİD PNÖMONİ TEŞHİSİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Tıp literatüründe "lipoid pnömoni" olarak adlandırılan ve yağlı maddelerin solunmasıyla oluşan zatürre türünün, son yıllarda ev tipi nemlendirici kullanımıyla paralellik gösterdiği kaydedildi.

Bilim insanları, bitkisel yağların "zararsız" olduğu algısının yanlış olduğunu, bu maddelerin yemek borusu veya deri yoluyla değil, solunum yoluyla vücuda alınmasının biyolojik savunma mekanizmalarını devre dışı bıraktığını aktardı.