Mersin’de, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avustralya vatandaşı bir şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) desteğiyle yürütülen koordineli çalışma kapsamında, kırmızı bültenle aranan E.B.’nin izini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin merkez Yenişehir ilçesinde bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla Avustralya uyruklu zanlıyı gözaltına aldı.

Uyuşturucu baronu olduğu iddia edilen şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.