Kırklareli’nde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 89,34 gram metamfetamin, 0,89 gram esrar, 77,17 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 71 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 9 adet tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 67 bin 600 TL bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.