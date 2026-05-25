Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kıraathane önünde düzenlenen silahlı saldırı can aldı. Husumetli olduğu öne sürülen kişilere kurşun yağdıran saldırgan olay yerinden kaçarken, 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Huzurevleri Mahallesi 10. Sokak üzerinde bulunan bir kıraathanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre M.A. isimli şüpheli, araçla geldiği bölgede aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Mehmet Özçelik ile Ömer Ö.’ye silahla ateş açtı.

Silah sesleri üzerine çevrede panik yaşanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Özçelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ömer Ö. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Hayatını kaybeden Mehmet Özçelik’in cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.