Vücuda tam oturan elbise, antik görünümlü metalik payetlerle işlenmiş ince detaylarıyla dikkat çekiyordu. Kamera flaşlarının altında parlayan bu tasarım, zarif kristal baget askıları sayesinde adeta haute couture bir şıklık sunuyordu.

Kardashian’ın güzellik tercihleri de en az elbisesi kadar iddialıydı. Buz mavisi kontakt lensleri, dumanlı göz makyajıyla birleşerek çarpıcı bir kontrast yarattı. Bu cesur tercih, yıldızın görünümüne dramatik bir dokunuş katarken gecenin en dikkat çeken stil detaylarından biri oldu.

Dağınık ve dalgalı saçları, kusursuz stiline doğal bir hareket kazandırdı. Moda konusunda risk almaktan çekinmeyen Kardashian, yeni ve daha kısa saç kesimiyle de farklı bir imaj ortaya koydu.

Özellikle buz mavisi lensler, yıldızın o geceki görünümünün en çok konuşulan detayıydı. Yeni saç modeliyle birlikte ortaya çıkan bu değişim, sosyal medyada ve eğlence dünyasında kısa sürede geniş yankı uyandırdı.