KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın 1 Ekim dolayısıyla yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi.
Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın 1 Ekim açıklamalarına tepki göstererdi. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, devletinin statüsü ve güvenliğinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.Kaynak: Haber Merkezi / AA
KKTC Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Üstel, Hristodulidis’in Kıbrıs Türk halkını yok sayarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunu terör örgütü EOKA’nın 1955-1959 yıllarındaki mücadelesine dayandırmasının tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti.
Üstel, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk ve Rum halklarının siyasi ortaklığı temelinde kurulduğunu vurguladı.
Kıbrıs Türk halkının ortaklık devletinden silah zoruyla dışlandığını söyledi.
Üstel, bu sürecin ardından Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunun tek taraflı sahiplenilmesini kabul etmediklerini vurguladı.
Türkiye’nin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın, 1960 Garanti Antlaşması’nın oluşturduğu şartlar kapsamında ve Kıbrıs’taki Türklerin güvende olmadığı bir ortamda gerçekleştiğini kaydetti.
Üstel, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için kullanılan “işgalci” ve “istilacı” ifadelerini reddetti.
Rum tarafının barış, çözüm ve yeniden birleşme mesajları verirken silahlanma programlarını genişletmesini de eleştirdi.
Üstel, GKRY’nin caydırıcılık kapasitesini artırmayı devlet politikası olarak açıkladığına dikkati çekti.
GKRY’deki askeri törenlerde Yunan savaş uçakları ile yabancı askeri unsurların yer almasını ve yeni silah sistemlerine yönelik yatırımları da görmezden gelmeyeceklerini belirtti.
Dendias’ın Rum tarafına verdiği destek mesajlarını da not ettiklerini ifade etti.
Üstel, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi ile Türk askerinin adadaki varlığının Kıbrıs Türk halkının güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi.
Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet bulunduğunu belirten Üstel, yarım asrı aşkın süredir sonuç vermeyen yöntemlerle çözüme ulaşılamayacağını kaydetti.
Üstel, KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edildiği, iki devletin güvenlik ve işbirliği içinde yan yana yaşayacağı bir gelecek istediklerini ifade etti.
Rum tarafına silahlanmayı barış söylemleriyle örtmek yerine Kıbrıs Türk halkının egemen haklarını kabul etmesi çağrısında bulunan Üstel, KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının geleceği olduğunu belirtti.
Üstel, devlet, egemenlik, güvenlik ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.
Kıbrıs Türk halkının tehdit, silahlanma veya tarihi gerçekleri çarpıtan söylemlerle haklarından vazgeçirilemeyeceğini vurguladı.