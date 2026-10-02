Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki

Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın 1 Ekim açıklamalarına tepki göstererdi. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, devletinin statüsü ve güvenliğinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi / AA
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Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki - Resim: 1

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın 1 Ekim dolayısıyla yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi.

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Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki - Resim: 2

KKTC Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Üstel, Hristodulidis’in Kıbrıs Türk halkını yok sayarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunu terör örgütü EOKA’nın 1955-1959 yıllarındaki mücadelesine dayandırmasının tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti.

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Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki - Resim: 3

Üstel, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk ve Rum halklarının siyasi ortaklığı temelinde kurulduğunu vurguladı.

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Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki - Resim: 4

Kıbrıs Türk halkının ortaklık devletinden silah zoruyla dışlandığını söyledi.

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Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki - Resim: 5

Üstel, bu sürecin ardından Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunun tek taraflı sahiplenilmesini kabul etmediklerini vurguladı.

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Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki - Resim: 6

Türkiye’nin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın, 1960 Garanti Antlaşması’nın oluşturduğu şartlar kapsamında ve Kıbrıs’taki Türklerin güvende olmadığı bir ortamda gerçekleştiğini kaydetti.

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Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki - Resim: 7

Üstel, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için kullanılan “işgalci” ve “istilacı” ifadelerini reddetti.

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Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki - Resim: 8

Rum tarafının barış, çözüm ve yeniden birleşme mesajları verirken silahlanma programlarını genişletmesini de eleştirdi.

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Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki - Resim: 9

Üstel, GKRY’nin caydırıcılık kapasitesini artırmayı devlet politikası olarak açıkladığına dikkati çekti.

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Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki - Resim: 10

GKRY’deki askeri törenlerde Yunan savaş uçakları ile yabancı askeri unsurların yer almasını ve yeni silah sistemlerine yönelik yatırımları da görmezden gelmeyeceklerini belirtti.

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Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki - Resim: 11

Dendias’ın Rum tarafına verdiği destek mesajlarını da not ettiklerini ifade etti.

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Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki - Resim: 12

Üstel, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi ile Türk askerinin adadaki varlığının Kıbrıs Türk halkının güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi.

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Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki - Resim: 13

Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet bulunduğunu belirten Üstel, yarım asrı aşkın süredir sonuç vermeyen yöntemlerle çözüme ulaşılamayacağını kaydetti.

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Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki - Resim: 14

Üstel, KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edildiği, iki devletin güvenlik ve işbirliği içinde yan yana yaşayacağı bir gelecek istediklerini ifade etti.

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Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki - Resim: 15

Rum tarafına silahlanmayı barış söylemleriyle örtmek yerine Kıbrıs Türk halkının egemen haklarını kabul etmesi çağrısında bulunan Üstel, KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının geleceği olduğunu belirtti.

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Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki - Resim: 16

Üstel, devlet, egemenlik, güvenlik ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

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Kıbrıs’ta Rum yönetiminin hadsizliğine KKTC Başbakanı Üstel’den tepki - Resim: 17

Kıbrıs Türk halkının tehdit, silahlanma veya tarihi gerçekleri çarpıtan söylemlerle haklarından vazgeçirilemeyeceğini vurguladı.

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