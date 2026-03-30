-Gazi Selahattin Akmes, geçirdiği kalp krizi sonucu 73 yaşında hayatını kaybetti. Gazi Akmes için Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Avcılar Köyü Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, başta olmak üzere askeri erkan, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzunda cami avlusuna getirilen Akmes, kılınan cenaze namazının ardından Avcılar Köyü Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.

Törenin ardından protokol üyeleri, merhum gazinin ailesine taziyelerini ileterek Türk bayrağını teslim etti.