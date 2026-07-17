Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Ferhat U. yönetimindeki 67 ACM 750 plakalı, kereste yüklü bir kamyonet, Demirciler Köyü girişinde seyir halindeyken henüz tespit edilemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında kamyonet küle dönerken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.