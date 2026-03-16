Bursa'nın İnegöl ilçesinde kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangına müdahale ettiği sırada vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan iş yeri sahibi Remzi D, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray’da müstakil evde baca yangını paniğe neden olduAksaray’da müstakil evde baca yangını paniğe neden olduGündem