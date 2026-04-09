Kentsel dönüşüm kapsamında ev ve iş yerlerini yenilemek isteyenler için yeni bir kredi desteği devreye alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ve Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen proje kapsamında, vatandaşlara 3 milyon TL’ye kadar kredi imkânı sunuluyor. Yeni kredi paketinde faiz oranı aylık yüzde 0,69 olarak belirlenirken, belirli gruplara ek indirimler sağlanıyor.

KADINLARA VE DEZAVANTAJLI GRUPLARA FAİZ İNDİRİMİ

Kredi paketinde özellikle kadınlar için dikkat çeken bir avantaj bulunuyor. Hane reisi kadın olan vatandaşlara yüzde 0,25 faiz indirimi uygulanacak. Aynı şekilde emekliler, şehit ve gazi yakınları, engelli bireyler ve dar gelirli vatandaşlar da bu indirimden yararlanabilecek.

Enerji verimliliği yüksek binalar için de ek avantajlar sunuluyor. Yeni yapılacak konutun enerji kimlik belgesi A sınıfıysa yüzde 0,50, B sınıfıysa yüzde 0,25 oranında ek faiz indirimi uygulanacak. Tüm indirimlerin bir araya gelmesiyle faiz oranı yüzde 0,59’a kadar düşebilecek.

180 AY VADE, İLK YIL ÖDEME YOK

Kredi, 180 ay vadeli ve ilk yıl geri ödemesiz olarak sunulacak. Vatandaşlar ihtiyaçlarına göre 3 milyon TL’ye kadar finansman kullanabilecek. Örneğin, dönüşüm maliyeti 2 milyon TL olan bir kişi bu tutar kadar kredi çekebilecek.

İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE 6 İLDE GEÇERLİ

Proje ilk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ’da uygulanacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte İstanbul’dan kısa sürede 1037 ön talep alındı. İzmir’de ise başvuru sayısı 1200’ü geçti.

Yetkililer, projenin 2028 yılına kadar devam edeceğini ve bu süreçte hem finansmanın kullandırılması hem de inşaatların tamamlanmasının hedeflendiğini belirtiyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Krediden yararlanmak için bazı şartlar bulunuyor:

Başvuru sahibinin, riskli yapı dışında başka bir konuta sahip olmaması

Hane gelirinin belirli bir seviyenin altında olması

İcra, haciz veya takip kaydının bulunmaması

Aylık kredi taksitinin, hane gelirinin yüzde 70’ini aşmaması

Ayrıca her hak sahibi yalnızca bir bağımsız bölüm için bu krediden faydalanabilecek.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Başvuru süreci üç aşamadan oluşuyor:

Malikler, lisanslı bir müteahhitle sözleşme yapıyor.

Müteahhit, proje bilgilerini e-Devlet üzerinden sisteme yüklüyor.

Onay sonrası vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yaparak banka şubesinde işlemlerini tamamlıyor.

Kira desteği de alınabiliyor

Bu kredi paketinden yararlanan vatandaşlar mevcut kira desteğinden de faydalanabiliyor. Ancak “Yarısı Bizden” kampanyası ile bu kredi aynı kişi tarafından birlikte kullanılamıyor.