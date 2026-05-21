Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir metal doğrama işletmesinde meydana gelen iş kazası can aldı. İş yeri sahibi Mehmet Daşdemir, yük asansörü boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, kırsal Yeniceköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Mehmet Daşdemir, işletmenin ikinci katında bulunan yük asansörüne yöneldiği sırada asansörün üst katta olduğunu fark etmeyince yaklaşık 8 metre yükseklikten boşluğa düştü.

YAKLAŞIK 1 SAAT SONRA BULUNDU

Yakınlarının uzun süre haber alamadığı Daşdemir için iş yerinde arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucunda talihsiz adam, asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Daşdemir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Daşdemir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı