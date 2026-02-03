Juventus'ta yaşadığı sakatlık sonrası sahalara ne zaman döneceği merak konusu olan Kenan Yıldız'ın durumu netlik kazandı.

SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKMIŞTI

Torino ekibinin deplasmanda 4-1 kazandığı Parma maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli yıldızın kısa süre içerisinde sahalara geri dönmesi bekleniyor.

KENAN YILDIZ INTER MAÇINDA SAHADA OLACAK

Kenan Yıldız'ın İtalya Kupası'nda Atalanta ile oynanacak çeyrek final maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Ardından ligde Lazio ile karşılaşacak Juventus'ta Kenan Yıldız'ın bu maça da yetişmesi zor bir ihtimal olarak değerlendirilirken 14 Şubat'ta Inter ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada milli oyuncunu sahada olması bekleniyor.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ DÖNMESİ HEM İYİ HEM KÖTÜ

Kenan Yıldız’ın sahalara kısa sürede dönecek olması sevindirici. Ancak Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray’a konuk olacak Juventus’un kritik maçta sahadaki en önemli kozu olacağı da bir gerçek.