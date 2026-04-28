Eşi Beren Saat’in müzik dünyasına attığı ilk adımlardan söz eden Doğulu, “CapitaliZoo” adlı ilk şarkısıyla başlayan sürecin heyecan verici olduğunu söyledi.

Altı şarkılık bir EP hazırladıklarını belirten sanatçı, albümün aslında nisan ayında çıkmasının planlandığını ancak bölgesel savaşlar nedeniyle ertelendiğini ifade etti. Buna rağmen eşinin üretim sürecinden büyük mutluluk duyduğunu ve ortaya çıkan işten gurur hissettiğini dile getirdi.

Beren Saat’in şarkılarını tamamen kendi duygularıyla yazdığını vurgulayan Doğulu, ilk şarkının yayınlanmasının ardından kısa sürede gündem olduğunu, sosyal medyada hem ilgi hem de espri konusu haline geldiğini söyledi.

Sohbetin devamında eşinin duygusal olarak hassas bir dönemden geçtiğini de paylaşan Doğulu, onun doğaya ve yaşamın köklerine bağlı, narin bir yapısı olduğunu belirtti. Son zamanlarda moralinin düşük olduğunu ifade ederken, birlikte bu süreci dengelemeye çalıştıklarını aktardı.

Programda ayrıca Los Angeles’taki yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki evinin orman yangınlarında tamamen yok olduğunu da anlatan sanatçı, yaşadığı kaybın hem maddi hem manevi etkilerine değindi. Evde bulunan anılar, enstrümanlar ve stüdyo ekipmanlarının da yandığını söyleyen Doğulu, “Yaşanması gerekiyormuş” diyerek durumu kabullendiğini ifade etti. Her şeye rağmen hayatta olmalarının en büyük teselli olduğunu ve yeniden kurmanın mümkün olduğunu dile getirdi.