Kaynak: Haber Merkezi

Kemal Kılıçdaroğlu tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtlıyor.

Özgür Özel'in yeni parti kurup ayrılması iddialarına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Partiyi bölen Erdoğan'a hizmet eder. Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok" sözlerini sarf etti.

'PARTİMİZDE ZAMAN ZAMAN AYRILIKLAR OLMUŞTUR'

CHP'nin içinde çok kez iç tartışmalar yaşandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "CHP 100 yıllık bir partidir. Zaman zaman ayrılıklar olmuştur. Bu tartışmaları olağan karşılamak lazım. Tartışmalar partiyi diri tutar. İtiraz kültürü de vardır. İtiraz edenleri Genel Başkanlar mutlaka sonuna kadar dinlerler" sözlerini sarf etti.

CHP BÖLÜNMÜYOR

"Bugünkü süreç geçmişte yaşadığımız süreçlere çok fazla benzemiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Daha önce de partiden ayrılanlar oldu. Her halükarda tarih bize CHP’nin kendi varlığını devam ettirebildiğini gösterdi. Partimiz kapatıldı, mal varlıklarına el koyuldu, Genel Başkanları hapse atıldı. Türkiye’nin entelektüel yapısı da en fazla CHP’yi tartışmıştır. Bunlar partinin bir anlamda Türkiye için vazgeçilmezliğini de gösterir. Bugünkü konu ise farklı bir şey. Türkiye’de bir ilk. CHP bölünmüyor, hayır" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYE BAŞKANI PARA VERDİM DİYOR'

Mutlak butlan davasını açanın kendisi olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, davanın bazı delegelerin iradelerinin satın alındığı iddiasıyla açıldığını, davayı CHP'lilerin açtığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı para verdim diyor, öteki gittik eğlendik diyor. Bunu diyen CHP’li, ben değilim" dedi.

'100 YILLIK PARTİYİ KAYYUMA TESLİM EDEMEYİZ DEDİM'

"Daha önce bana Mansur bey, Vahap Bey ve Engin Bey gelip bana bunu sordu" diyen Kılıçdaroğlu, "Mutlak butlan kararından çok önce. 100 yıllık partiyi kayyuma teslim edemeyiz dedim. Parti bizim partimiz, kirlilikten arınması lazım. Kimse parti içindeki şaibeleri, verilen paraları tartışmıyor. "Kılıçdaroğlu niye kabul etti?" diye tartışıyorlar. Partiyi yeniden bir kurultaya götürmek için geldik. Kazık çakacak halimiz yok ya!" ifadelerini kullandı.

HİÇBİR CHP'Lİ HESAP VERMEKTEN KAÇINAMAZ

Kılıçdaroğlu, ayrı parti kurma tartışmaları hakkında, "Bizler kendi aramızda tartışırız orada sorun yok ama neden bölünüyoruz? Mantıklı bir sebep lazım? Eğer hırsızları ayıklayacak diye bölünüyoruz diyorlarsa o daha vahim bir şey.

Bir CHP vekilinin kendisinin hesap vermeye hazır olması lazımdır ki hesap sorabilsin. Hiçbir CHP’li hesap vermekten kaçınamaz. Bizim verilmeyecek hesabımız yok.

HANGİ GEREKÇEYLE AYRI PARTİ KURUYORSUNUZ

Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyorsunuz? Hem parti içindesiniz. Hem partinin grup başkanısınız hem de ayrı parti için çalışıyorum diyeceksiniz. Bu olmaz. Biz elbette ki konuşuruz. Ama hangi gerekçeyle parti kurma konusu ortaya çıkmış?" sözlerini sarf etti.

'ÖZGÜR ÖZEL'İN PARTİDEN AYRILMASINA GEREK YOK'

En son yaklaşık bir buçuk ay önce Özgür Özel ile konuştuklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarımız da temas halindeler. Vekilleri bölmeye ayrıştırmaya kutuplaştırmaya hiç gerek yok. Bu partinin bir itiraz kültürü vardır. CHP, Genel Başkanlarına asla hakaret etmez.

O ayrıntılara girmeyi doğru bulmuyorum. Bizim birebir temasımızın dışında vekillerimiz konuşuyorlar ama doğrudan Özel’le temas var mı bilmiyorum.

Çağrıyı yaptık işte. Partiden ayrılmasına gerek yok.

Parti içinde paralel yapı olmaz. Parti içinde mücadele edilir. Beni sevebilirler de sevmeyebilirler de. CHP’li vekillerin ve il başkanlarının temel özelliği kendi özgür iradeleriyle karar verirler. Mahkemenin butlan kararı vermesi işin içine paranın girmiş olmasıdır. Kimse bu parayı veya yolsuzluğu konuşmuyor. Herkes mutlak butlan kararını konuşuyor" dedi.