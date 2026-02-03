Son günlerde yapılan uyuşturucu operasyonların ardından Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan çarpıcı bir uygulama geldi.

Özarslan, belediyede gönüllülük esasına göre uygulanan uyuşturucu testine ilişkin yaptığı açıklamada; uyuşturucu kullanan, uyuşturucuya sevk eden ya da içerisinde bulunan personelin belediyede çalışmasına gönlünün el vermediğini söyledi. Özarslan, "Varsa böyle bir durumu da tespit edelim hep beraber ıslah olsunlar. Gitsinler tedavisini yapsınlar. Biz de onların samimiyetlerini görelim" dedi.

'BÜTÜN BASIN DAHİ DUYSUN'

Gönüllülük esasına uymayanları da beyan edeceğini söyleyen Özarslan, "Gönüllülük esasına uymayan arkadaşları da buradan açıkça beyan ediyorum. Bütün basın dahi duysun. Devletimize, polisimize, savcılığımıza şikâyet edeceğim. Sonunda da ne ceza çıkarsa bana çıksın. Umurumda dahi değil. Uyuşturucu kullanan, uyuşturucuya sevk eden, içerisinde bulunan hiç kimse, benim başkanlığımda bu kurumda çalışması gönlüm el vermiyor" ifadelerini kullandı.

'KENDİM ŞİKÂYET EDECEĞİM'

Vermeyenler için Özarslan, "ben onları birebir savcılığa ve emniyete şahsım adına ben kendim şikâyet edeceğim. Şüpheli bir hal vardır, ondan sonrası devletimizin bileceği bir mesele. Ama bu uyuşturucu meselesine şahsım ve benim şu anda yol yürüdüğüm arkadaşlarımın hepsi, biz hassasiyetle davranıyoruz, davranmaya devam edeceğiz" duyurdu.