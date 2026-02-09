Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesini açıklamasıyla birlikte Belediye Meclisi'nde kavga çıktı. O anları sosyal medya hesabından duyuran CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, "Rant büyük" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE MECLİSİ KARIŞTI

CHP'li seçmenlerin oylarıyla Keçiören Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mesut Özarslan'ın partisinden istifası Türkiye gündemine oturdu. Özarslan’ın AKP’ye geçeceği netleşirken, Özarslan ile beraber belediye meclis üyeleri Cihan Ayhan, Azra Ceylan Öztürk ve Serkan Bedirhanoğlu da partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

"RANT BÜYÜK"

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Keçiören’deki istifaların ardından Keçiören Belediye Meclisinde arbede yaşandığını ifade etti.

Meclis koridorlarında yumrukların konuştuğu kavganın görüntülerini paylaşan Emir, "Rant büyük" diyerek, "İstifa eden Keçiören Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcılığı kapmak için başkanlık katında şimdiden tekmeli tokatlı kavgaya tutuşmuşlar” sözlerini sarf etti.