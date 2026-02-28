Kayserispor’un olağanüstü seçimli genel kurulunda tek aday olan Nurettin Açıkalın oy birliğiyle yeniden başkanlığa getirildi. Kulübün borcunun 1 milyar 320 milyon liradan 900 milyon liraya düştüğü açıklandı.

Kayserispor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurul, geçmiş döneme ait faaliyet raporlarının okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığına seçilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından oylamaya sunulan raporlar kabul edildi. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Nurettin Açıkalın ise oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

BORÇTA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Genel kurulda konuşan Açıkalın, sezon başında transfer tahtasını açmak için 4 milyon avro ödeme yaptıklarını, ara transfer döneminde de 700 bin avro ödeme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kulübün mali durumuna ilişkin bilgi veren Açıkalın, geçen yıl şubat ayında açıklanan 1 milyar 320 milyon liralık borcun yaklaşık 38-39 milyon avroya karşılık geldiğini, mevcut borcun ise 900 milyon lira seviyesine gerilediğini ifade etti. Bu tutarın yaklaşık 15-16 milyon avroya denk geldiğini belirten Açıkalın, “Hem yıllık yaklaşık 15 milyon avroluk gideri karşılayıp hem de borcu bu seviyede azaltmak ciddi bir yönetim başarısıdır.” dedi.

İŞ DÜNYASINA DESTEK ÇAĞRISI

Açıkalın, şehirdeki iş insanlarından Kayserispor’a daha fazla destek talep ederek, sarı-kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Natura Dünyası Gençlerbirliği maçını kazanarak ligde kalma yolunda önemli bir adım atacağına inandığını söyledi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da konuşmasında, şehrin tüm dinamiklerinin Kayserispor etrafında birleşmesi gerektiğini belirtti. Ersoy, kulübün mali açıdan profesyonel şekilde yönetildiğini vurgulayarak, “Bu kadar az borcu olan nadir Süper Lig takımlarından biriyiz. İnşallah bu yıl kümede kalırsak önümüzdeki sezon çok farklı bir Kayserispor sahada olacak.” ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM KURULU

Nurettin Açıkalın başkanlığındaki yönetim kurulunda Rıza Ekut Yurdemi, Süleyman Akın, Mehmet Anadut, Murat Ekşi, Gökhan Gülen, Beyhan Hatın Köseoğlu, Ferhat Temizer, Adnan Elmaağaçlı, İlyas Beğendik, Hasan Aki, Ali Sofularlı, Aydın Yergin, Ali Fidan, Savaş Develioğlu ve Furkan Güven yer aldı.