Süper Lig'de sezonun ilk yarısını küme hattında tamamlayan Kayserispor ara transfer döneminde çok konuşulacak bir hamleye imza attı.

KAYSERİSPOR MANCHESTER CITY'DEN KATONGO'YU TRANSFER EDİYOR

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre, Kayserispor Premier Lig ekibi Manchester City'den genç stoper Jadel Katongo'nun transferini tamamladı.

İNGİLTERE LİG 1'DE 66 MAÇA ÇIKTI

Manchester City altyapısında yetişen ve iki sezon kiralık olarak forma giydiği İngiltere 1. Lig ekibi Peterborough United'da toplam 66 maça çıkan 21 yaşındaki İngiliz savunmacının bugün Türkiye'ye gelerek Kayserispor ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.