Bursa’da 7 katlı bir otelin SPA bölümünde yapılan tadilat sırasında çıkan yangında yayılan duman binayı kapladı. Turistlerin de bulunduğu otelde konaklayanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen 8 kişiden 3’ü olay yerinde tedavi edilirken 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi İskele Sokak üzerinde bulunan 7 katlı otelde çıktı.

Otelin eksi 1 katındaki SPA bölümünde yapılan tadilat sırasında çıkan yangın, hızla yayıldı. Yayılan duman kısa sürede binayı kaplarken ihbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 27 odanın dolu olduğu ve yabancı turistlerin de konakladığı otelde mahsur kalanlar, ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Binayı saran dumandan etkilenen 8 kişiden 3’üne olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilirken, 5 kişi ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri yapılırken, binayı saran dumanın da tahliyesi için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada binada konaklayan ise karşı caddede bulunan aynı firmaya ait bir başka otele yerleştirildi. Yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.