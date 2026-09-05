Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. B.Y yönetimindeki 38 AGB 020 plakalı otomobil ile içinde 2 hasta bulunan M.M. idaresindeki 38 ACL 417 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Savrulan ambulans, trafik levhalarına çarparak refüje çıktı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralıGündem

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve ambulanstaki 3 sağlık personeli ile 2 hasta, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.