İstanbul Bayrampaşa’da K.O. ve babası H.O., daha önce kendi firmalarında çalışan ve ihtar çekerek işten ayrılan Z. Ç.'nin yeni açtığı iş yerine gitti.

İddiaya göre, çıkan tartışmada yanında bulunan silahla ateş eden H. O., o sırada iş görüşmesi için gelen ve kavgayı ayırmaya çalışan A.Ç. (31)'yi vurdu. Kanlar içerisinde kalan Ç, yere yığıldı.

Kocatepe Mahallesi'nde bulunan kuru gıda halinde meydana geldi. İddiaya göre, Z.Ç., bir süre önce ihtar çekerek ayrıldığı iş yerinin sahipleri K. O. ve babası H.O. ile davalık oldu. Bunun üzerine görüşmek isteyen baba ve oğlu Z.Ç.'nin yeni açtığı iş yerine gitti. İş yeri önünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Esnafların ve orada bulunanların araya girmesiyle kavga sona ererken Z. Ç. iş yerindeki ofisine döndü.

Kısa süre sonra iş yerine yeniden gelen baba ve oğlu ile Z.Ç. arasında çıkan kavgada yanında bulunan silahı çıkaran H.O., iş görüşmesi için orada olduğu öne sürülen A.Ç.'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 3 kurşunun isabet etmesiyle yaralanan A.Ç.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. K. O. ve babası H.O. gözaltına alındı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken yaralı A.Ç.'nin tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

'SİLAH ALIP GELİYORLAR'

Z. Ç., "Eski çalıştığım iş yerinin sahibi Kemal O. ve babası Hüseyin O., beni yol üstünde gördü. Sonrasında K. O., aracının içerisinden bana hakaret ettiği için aramızda bir tartışma çıktı. Ben yanına gittikten sonra vuran kişi, babası yanımıza gelince tartışma büyüdü. Olayda vurulan kişi, o sırada bizimle iş görüşmesi yapmak için oradaydı. Bizi ayırmaya çalıştığı için olaya müdahil oluyor.

Bizi esnaf ayırdıktan sonra ben üst kattaki ofisime çıktım. Yaklaşık 5 dakika sonra Kemal O. ve Hüseyin O., iş yerlerinden ruhsatsız silahlarını alıp yeniden geldi. Ben o sırada yukarıdaydım. İş görüşmesi için gelen kişi ile karşılaşıyorlar.

K. O., konuşma bahanesiyle kişiyi kenara çekiyor. Babası da arkadan 4-5 el ateş ediyor. Ben kendileriyle daha önceden iş mahkemesinde davalık olmuştuk. Karşı taraf benim ihtar çekmeme tavır aldı. Tavırları bu arkadaşımızın vurulmasına kadar gitti" diye konuştu.