Türkiye Kahramanmaraş'ta Ayser Çelik Ortaokulu'ndaki katliamın yasını tutuyor. 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ayrıntıları da gün yüzüne çıkıyor. YENİÇAĞ'ın elde ettiği bilgiler, "Katil zanlısının arkasını birisi mi temizliyor?" sorusunu akıllara getiriyor.

YENİÇAĞ SKANDALI ORTAYA ÇIKARIYOR

Katil zanlısı İ.A.M'nin Steam platformundaki oyun hesabına ulaşan YENİÇAĞ, çarpıcı bir ayrıntıyı gözler önüne seriyor. Saldırganın 3 yıl önce bir oyuna yaptığı "Bu oyunu her oynadığımda soykırım yapmak için motive oluyorum" dediği yorum ortaya çıktı. Ancak bu yorumun ortaya çıkmasından sonra büyük bir skandalı YENİÇAĞ günyüzüne çıkartıyor.

Kahramanmaraş'ta okula saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İ.A.M, katliamın motivasyonunu 3 yıl önce oynadığı bir oyunda dile getirdi. Steam hesabı dün geceye kadar açık profil olan, oynadığı oyunlara ve yorumlara erişilebilen M.'nin oyun hesabı dün esrarengiz bir şekilde gizliye alındı. Oynadığı oyunlar ve yaptığı yorumlar gizlendi. Peki Mersinli'nin oynadığı oyunlara, yaptığı yorumlara erişilmesini kim ya da kimler istemiyor? Katilin arkasında bıraktığı çarpıcı izleri, kim ya da kimler temizliyor?

(Fotoğraftaki yorumun Türkçe çevirisi: Bu oyunu her oynadığımda soykırım yapmak istiyorum ve intihar etme isteği duyuyorum ama harika bir oyun)

KATLİAMIN MOTİVASYONUNU 3 YIL ÖNCE BELİRTMİŞ

İ.A.M, 3 yıl önce "The Binding of Isaac" oyununa bir yorum yapıyor. Katil zanlısının "Konata İzumi" isimli oyun hesabından yaptığı bu yorumda, "Bu oyunu her oynadığımda soykırım yapmak istiyorum ve intihar etme isteği duyuyorum ama harika bir oyun" ifadelerini kullandığı görülüyor. Konata İzumi, ayrıca katil zanlısının manifesto olarak adlandırdığı yazıda kullandığı karakterin ismi...

(Katil zanlısının manifesto olarak yazdığı yazıda kullandığı "Konata Izumi karakterinin Steam hesabının kullanıcı adıyla eşleşmesi dikkat çekiyor)

OYNADIĞI OYUN TAM BİR PSİKOLOJİK BUNALIM VE DEPRESİF ALGISI OLUŞTURUYOR

Katil zanlısının oynadığı oyunun asıl gücü oynanıştan çok altında yatan psikolojik ve tematik katmanlarda ortaya çıkar. Isaac’in yaşadığı dünya, bir çocuğun travmalarla şekillenmiş iç dünyasını yansıtır. Özellikle annesiyle olan ilişkisi, baskı ve korku üzerine kuruludur; bu da oyunu çocukluk travması ve istismar temalarıyla ilişkilendirir.

KATİL ZANLISININ ARKASINI KİM TEMİZLEDİ?

YENİÇAĞ, katil zanlısının oyun hesabını incelerken şok edici bir ayrıntıyı yakaladı. Katil zanlısı, 15 Nisan 2026'da Kahramanmaraş Ayser Çelik Ortaokulu'na saldırı düzenledi. Aynı gün de ölü olarak ele geçirildi. Saldırganın artık kullanmasının mümkün olmadığı oyun hesabı, 16 Nisan 2026 saat 23.27'de güncellendi ve hesap gizliye alındı. Katilin oynadığı oyunlar ve yorumları açık kaynaklara gizlendi. Katil zanlısının hesabını aktif bir şekilde kim ya da kimlerin kullandığı, hesabın gizlenmesindeki amacın bir örgüt bağlantısının ortaya çıkıp çıkmamasından duyulan endişe olup olmadığı, zanlının oynadığı diğer oyunlarda ve gizlenen yorumlarda, benzer saldırı ihtimallerinin konuşulup konuşulmadığı merak konusu.