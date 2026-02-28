Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.

HALİL DERVİŞOĞLU RİZESPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

Rizespor’u öne geçiren gol 25. dakikada Halil Dervişoğlu’ndan geldi. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Karadeniz temsilcisi, ikinci yarıda farkı açtı.

MİHAILA VE MEBUDE'NİN GOLLERİ FARKI AÇTI

56. dakikada Valentin Mihaila, Qazim Laçi’nin asistinde skoru 2-0’a taşıdı. Maçın 80. dakikasında ise Adedire Awokoya Mebude, Ibrahim Olawoyin’in pasında fileleri havalandırarak sonucu belirledi.

RİZESPOR İLK KEZ GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Bu galibiyetle Rizespor puanını 27’ye yükseltti ve bu sezon ilk kez ligde üst üste iki maç kazanma başarısı gösterdi.

KASIMPAŞA KÜME HATTINDA KALDI

Kasımpaşa ise geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında aldığı sürpriz sonucun ardından sahasında ağır bir yenilgi aldı. İstanbul temsilcisi 20 puanda kalarak küme hattındaki konumunu değiştiremedi.