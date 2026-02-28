Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.

HALİL DERVİŞOĞLU RİZESPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

Rizespor’u öne geçiren gol 25. dakikada Halil Dervişoğlu’ndan geldi. İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Karadeniz temsilcisi, ikinci yarıda farkı açtı.

Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup eden Rizespor bu sezon ilk kez seri yakaladı - Resim : 1

MİHAILA VE MEBUDE'NİN GOLLERİ FARKI AÇTI

56. dakikada Valentin Mihaila, Qazim Laçi’nin asistinde skoru 2-0’a taşıdı. Maçın 80. dakikasında ise Adedire Awokoya Mebude, Ibrahim Olawoyin’in pasında fileleri havalandırarak sonucu belirledi.

Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup eden Rizespor bu sezon ilk kez seri yakaladı - Resim : 2

RİZESPOR İLK KEZ GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Bu galibiyetle Rizespor puanını 27’ye yükseltti ve bu sezon ilk kez ligde üst üste iki maç kazanma başarısı gösterdi.

Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup eden Rizespor bu sezon ilk kez seri yakaladı - Resim : 3

KASIMPAŞA KÜME HATTINDA KALDI

Kasımpaşa ise geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında aldığı sürpriz sonucun ardından sahasında ağır bir yenilgi aldı. İstanbul temsilcisi 20 puanda kalarak küme hattındaki konumunu değiştiremedi.