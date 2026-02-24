Yalısında uyuşturucu partileri verdiği ortaya çıkan iş insanı ve Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun yalısının temizlikçisi Yağmur Uçkun ek ifade verdi.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Uçkun, partilere Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Gökmen Kadir Şeynova, Ayşegül Şeynova, Merve Taşkın, Elis Sakıçoğlu, Zeynep Alkan ve ismini hatırlayamadığı birçok davetlinin katıldığını itiraf etti.

'OLDUĞU GÜN YALIYA GİRMEMİZ YASAKTI'

Kendisinin görevinin gün içinde yalının temizlenip düzenlenmesi olduğunu söyleyen Uçkun, “Parti olduğu gün bizim yalıya girmemiz yasaktı, parti sonrasında temizliğimi yapardım” sözlerini sarf etti.

Parti sonrası temizlik yapmaya başladığında evde beyaz ve pembe renkli uyuşturucu maddelerin kalıntılarının olduğunu ifade eden Uçkun, “Evin değişik yerlerinde beyaz şeffaf küçük poşetler görüyordum. (uyuşturucu kullanıldıktan sonra atılan poşet) Bazen esrar kalıntıları da görüyordum. Tahliye edilmemi talep ederim” dedi.

İşte ifadesinin tamamı:

"Uyuşturucu testimin pozitif çıktığını öğrendim. İlk ifademde de kokain kullandığımı söylemiştim. Cezaevinde olduğum sürece bunun pişmanlığı içerisindeyim, bir daha uyuşturucu madde kullanmayacağım. Kasım Garipoğlu'nun yalısında 3,5 yıl çalıştım, buranın temizlik işlerini yapıyordum.

Benim görevim gün içerisinde yalının temizlenmesi ve tertip düzenin sağlanmasıydı. Parti olduğu gün bizim yalıya girmemiz yasaktı, parti sonrasında temizliğimi yapardım.

Atilla ve Ozan çöpleri çıkartır, ben temizlik yapardım. Söz konusu partilerin dışarıdan gördüğüm kadarıyla Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Gökmen Kadir Şeynova, Ayşegül Şeynova, Merve Taşkın, Elis Sakıçoğlu, Zeynep Alkan ve ismini hatırlayamadığım birçok davetli katılırdı. Gio lakaplı kişi Kasım Garipoğlu'nun partilerine katılırdı, gerçek adını Gürkan olarak biliyorum.

Parti sonrasında temizlik yapmaya başladığımda evin her tarafında beyaz ve pembe renkli uyuşturucu madde olan toz halindeki kalıntıları görüyordum. Evin değişik yerlerinde beyaz şeffaf küçük poşetler görüyordum. (uyuşturucu kullanıldıktan sonra atılan poşet) Bazen esrar kalıntıları da görüyordum. Tahliye edilmemi talep ederim dedi."