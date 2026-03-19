32 bin TL açlık sınırı karşısında ne asgari ücretle ne de en düşük emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. Bu noktada aldığı maaş ile kirasını anca ödeyen vatandaşlar, diğer harcamalar için çareyi kredilerde buluyor.

Kredi kartlarındaki acı veriyi Bankalararası Kart Merkezi (BKM), paylaştı. Şubat ayına ilişkin verilerde kredi kartı kabusunun gittikçe arttığını gösteriyor.

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artarak 2 trilyon 326 milyar liraya ulaşan kartlı ödeme şubatta yüzde 47 artarak 2 trilyon 241 milyar liraya geldi.

Şubat ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 144,7 milyona, banka kartı sayısı 213,4 milyona, ön ödemeli kart sayısı 111,5 milyona yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 10'luk, banka kartında yüzde 8’lik artış yaşanırken ön ödemeli kart sayısı yüzde 3’e indi. Toplam kart sayısı ise yüzde 6 artarak 469,6 milyona ulaştı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla şubatta yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 47 artarak 2 trilyon 241 milyar lira olarak kaydetti. Bu ödemelerin 1 trilyon 919,6 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 313,5 milyar lirası banka kartları, 7,9 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Aynı dönemde ödeme tutarı ise kredi kartlarında yüzde 49, banka kartlarında yüzde 54 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 75 gerileme kaydetti.

Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 9 artarak 1,6 milyara yükseldi. Bunun 916,8 milyonunu kredi kartları, 617,3 milyonunu banka kartları, 30,6 milyonunu ön ödemeli kartlardan meydana geliyor.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELER 675,0 MİLYAR LİRAYA GELDİ

Geçen ay internetten yapılan kartlı ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 52 artarak 675 milyar liraya çıktı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 31 olarak belirtildi.

İnternetten kartlı ödemeler ise yüzde 8 artarak 224,9 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı yüzde 15 olarak kaydedildi.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 10 artarak 1 milyar 32,9 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 48 artarak 714,5 milyar liraya geldi. Şubat ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız oldu.