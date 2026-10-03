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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden ailelerin Ankara Anıtpark’ta başlattığı “78 Can İçin Adalet Nöbeti” ikinci gününde devam etti. Aileler, kamu görevlilerine ilişkin soruşturmaların tamamlanmasını ve sorumluluğu bulunanların yargı önüne çıkarılmasını talep ediyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Anıtpark’a giderek ailelerle bir araya geldi. Ailelerin taleplerini dinleyen Arıkan, ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“ADALETİ PARKLARDA ARAMAK ZORUNDA KALMALARI TÜRKİYE’NİN HAK ETTİĞİ BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL”

Arıkan, yangının sorumluluğunun yalnızca otel sahipleriyle sınırlandırılamayacağını savunarak denetim sorumluluğu taşıyan bürokratik ve siyasi makamların da hesap vermesi gerektiğini söyledi. Adalet sisteminin işleyişine yönelik eleştirilerde bulunan Arıkan, ailelerin uzun süredir hak arayışını sürdürdüğünü belirtti.

Arıkan şöyle konuştu:

“Türkiye'nin dört bir tarafında, yargı kurumlarında ve adalet koridorlarında adaleti bulamayan insanların böyle parklarda, Meclis önünde eylem yapmak zorunda kalmaları Türkiye'nin hak ettiği bir görüntü değildir.”

Arıkan, son yıllarda yapılan hukuki yanlışların mağduriyetleri artırdığını savunarak ailelerin artık hak arama mücadelesi yerine kayıplarının yasını yaşayabilecekleri bir ortamın oluşturulması gerektiğini ifade etti.

BAKANLARA İSTİFA ÇAĞRISI

İktidarın adalet anlayışını da eleştiren Arıkan, Kartalkaya yangını konusunda siyasi sorumluluk bulunduğunu öne sürdü. Bakanların istifa etmemesini eleştiren Arıkan, istifa mekanizmasının işletilmesi gerektiğini savundu.

Konuyu TBMM gündeminde takip edeceklerini belirten Arıkan, özellikle sorumluluğu bulunduğunu düşündükleri bakanların istifasını talep ettiklerini söyledi.

Arıkan, “Bir kez daha yetkili ve adli kurumların bu işin sorumluları hakkında gereğini yapmasını arzu ve talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025’te çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının ardından yürütülen soruşturma kapsamında otel yöneticileri, belediye ve il özel idaresi görevlileri, teknik personel ve denetim elemanlarının da aralarında bulunduğu 32 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Ana davada verilen kararların ardından hayatını kaybedenlerin yakınları, Yargıtay sürecinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki kamu görevlilerine ilişkin soruşturmaların tamamlanmasını talep ediyor. Aileler bu taleplerini duyurmak amacıyla Ankara Anıtpark’ta “78 Can İçin Adalet Nöbeti” başlattı.