İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kartal’da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Uyuşturucu satışının yapıldığı tespit edilen bir adrese ve araca sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 58 kilo 300 gram 'Skunk' adı verilen uyuşturucu madde ile 37 bin 440 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.