Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Aralık 2016 yılında düzenlenen suikastına ilişkin dosya yeniden hareketlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı suikastın arka planındaki kritik isimlerden biri olarak gösterilen İsveç'in Stockholm kentinde izole bir şekilde yaşayan FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, MİT'in suç duyurusunda Bozkurt'un kurucusu olduğu yurtdışı merkezli internet sitesi üzerinden yürüttüğü yayınlarla Türkiye'yi, MİT'i ve MİT yöneticilerini doğrudan hedef aldığı vurgulandı. Söz konusu içeriklerin "asılsız, çarpıtılmış ve yönlendirme amaçlı" olduğu belirtilirken, bunun basit bir yayın faaliyeti değil, açık bir psikolojik harekât ve dezenformasyon süreci olduğu kaydedildi.

Kırmızı bültenle aranan Fetullahçı gazeteciler arasında yer alan Bozkurt'un, uzun süredir MİT'i sistematik şekilde hedef aldığına dikkat çekildi.

İKNA ETTİ YÖNLENDİRDİ

Karlov suikastına ilişkin yargılama dosyalarına giren değerlendirmelerde ise, Abdullah Bozkurt'un tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ı FETÖ terör örgütünün bağları üzerinden adım adım ikna ederek yönlendirdiği ortaya konuldu. Altıntaş'ın, suikast öncesinde Bozkurt tarafından Ankara Demetevler'de bulunan bir örgüt hücre evinde yoğun ideolojik telkinlerle radikalleştirildiği, eylemi gerçekleştirmeye ikna edildiği ve saldırı sonrasında teslim olmaması yönünde yönlendirmeler aldığına dair bulgular dosyada yer aldı.

MİT'in suç duyurusunda, Bozkurt'un yürüttüğü faaliyetlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında "iftira" ve "devlet kurumlarını aşağılama" suçlarını açık şekilde oluşturduğu vurgulandı.

Başvuruda en kritik taleplerden biri de yalnızca Abdullah Bozkurt'un değil, bu içeriklerin hazırlanması, yönlendirilmesi ve yayılmasında rol alan tüm kişilere de suç duyurusunda bulunulması oldu.

Suç duyurusunun sonuç bölümünde ise net bir talep yer aldı. Bozkurt ve bağlantılı isimler hakkında kamu davası açılması, ilgili içeriklerin kaldırılması ve benzer haberlerin engellenmesi istendi. Abdullah Bozkurt, Firari MİT Mahrem İmamları Kanada da bulunan Cemal Karaata, Almanya da bulunan Atila Öztürk, Cezaevinde bulunan Hüseyin Kötüce, yine firari Emniyet İmamları Teksas Dallas'ta yaşayan Temel Alsancak ile Murat Tokay, iki yıllık planlı bir istihbarat operasyonuyla Karlov suikastının gerçekleştirilmesiyle Türkiye ile Rusya'yı diplomatik ilişkiler dahil iki ülkeyi savaş haline getirmeyi planlamıştı.