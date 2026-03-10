

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Şavşat’ta 3 aydır kayıp olan 2 at ve 1 tay, köy gençlerinin 10 saatlik zorlu mücadelesiyle kurtarıldı

Artvin’in Şavşat ilçesinde yaklaşık üç aydır kayıp olan 2 at ve 1 tay, köy gençlerinin fedakârca yürüttüğü kurtarma çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak köye indirildi. Karla kaplı yüksek rakımlı bölgede mahsur kalan hayvanlar, saatler süren zorlu çalışmanın ardından yeniden sahiplerine kavuştu.

Şavşat’a bağlı Yavuzköy’de köylülere ait olduğu öğrenilen hayvanların uzun süredir kayıp olduğu belirtildi. Günlerdir haber alınamayan hayvanların bir vatandaş tarafından yüksek rakımlı bir kışlada görüldüğünün söylenmesi üzerine köyün gençleri hemen harekete geçti.

GENÇLER DRONLA İZ SÜRDÜ

Fatih Kaya, Ali Kalın, Uğur Mert Kalın, Oktay Yıldırım, Deniz Yıldırım ve Semih Mert Alagöz’den oluşan ekip, ilk olarak dron yardımıyla bölgede keşif uçuşu gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde hayvanların yaklaşık 2 bin 100 rakımda bulunan bir kışlada, karla kaplı bir yayla evinin çevresinde hayatta kalmaya çalıştıkları tespit edildi.

KARLA KAPLI YOLLARDA ZORLU YOLCULUK

Hayvanların yerinin belirlenmesinin ardından ekip gerekli hazırlıkları yaparak bölgeye doğru yola çıktı. Yer yer 1 metreyi aşan kar kalınlığına rağmen gençler saatler süren zorlu bir yürüyüş gerçekleştirdi.

SAATLER SONRA HAYVANLARA ULAŞTILAR

Yaklaşık 10 saat süren çabanın ardından kışlaya ulaşan ekip, uzun süredir aç kaldığı tahmin edilen hayvanlara ilk olarak yem ve ot vererek beslenmelerini sağladı.

KÖY GENÇLERİNDEN ÖRNEK DAYANIŞMA

Büyük bir emek ve dayanışma örneği sergileyen köy gençleri, 2 at ve 1 tayı bulundukları noktadan güvenli şekilde indirerek köye getirdi. Kurtarılan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken sağlık kontrollerinin yapılacağı ve gerekli bakımın ardından sıcak barınaklarına alınacağı öğrenildi.

“UMUDUMUZU KAYBETMEDİK”

Yavuzköy sakinlerinden Fatih Kaya, hayvanların kayıp olduğunu öğrendikten sonra umutlarını kaybetmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlarımızın hayvanlarının yaklaşık 2-3 aydır kayıp olduğunu öğrendik. Belki bir umut yaşıyorlardır diye düşünerek kışlalarda dronla arama yaptık. Yayla evinin yanında mahsur kaldıklarını gördük. Yetkililere bildirdik ancak çığ tehlikesi olduğu için müdahale edilemedi. Biz de köydeki arkadaşlarla bir araya gelerek yaklaşık 10 saat süren bir çalışmanın ardından hayvanlara ulaşıp kurtardık.”

“KENDİ İMKANLARIMIZLA KURTARDIK”

At sahiplerinden Semih Mert Alagöz ise hayvanlarını kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Yaklaşık 3-4 aydır atım kayıptı. Bir komşumuz kışlada gördüğünü söyleyince dronla kontrol ettik ve gerçekten orada olduklarını fark ettik. Bunun üzerine arkadaşlarımızla birlikte kendi imkanlarımızla gidip hayvanlarımızı kurtardık.”