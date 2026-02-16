Cumhuriyet Halk Partisi Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ekonomist Yalçın Karatepe, ocak ayına ilişkin bütçe verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede faiz ödemelerinin büyüklüğüne dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karatepe, bütçe kalemlerinin kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için karşılaştırmalı bir tablo ortaya koydu.

Karatepe, faiz ödemelerine ayrılan kaynağın bölgesel kalkınma programlarına ayrılan bütçenin yaklaşık 7 bin katı olduğunu belirtti. Faiz giderlerinin ayrıca yoksullukla mücadele için ayrılan ödeneğin 16 katına, tarım harcamalarının 32 katına ve sosyal güvenlik için ayrılan kaynağın da yaklaşık 3 katına ulaştığını ifade etti.

Bütçe önceliklerinin yeniden ele alınması gerektiğini savunan Karatepe, kamu kaynaklarının faize ve rant alanlarına değil, üretim, eşitlik ve sosyal kalkınmayı güçlendirecek politikalara yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.