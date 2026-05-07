Edinilen bilgiye göre, Adalet Mahallesi’nde A.B.’ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, evde bulunan eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.