Olay, Üniversite Mahallesi Profesör Doktor Halil Cin Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde denetim yapan Yunus timlerini fark eden K.Ö. yönetimindeki pikap, geri manevra yaparak uygulama noktasından uzaklaşmaya çalıştı.

YUNUS TİMLERİ KISA SÜREDE YAKALADI

Şüpheli hareketler üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçmaya çalışan aracı kısa sürede durdurdu. Trafik ekipleri olay yerine çağrılarak sürücü hakkında işlem başlatıldı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.62 promil alkollü olduğu belirlendi. K.Ö.’nün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, “dur” ihtarına uymamak ve alkollü araç kullanmak suçlarından toplam 17 bin lira idari para cezası uygulandı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Kurallara aykırı şekilde kullanılan pikap trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis, denetimlerin kent genelinde aralıksız süreceğini bildirdi.