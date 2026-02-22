Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun Baltık Bölgesi’nde yürüttüğü “Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri” kapsamında Türk Deniz Görev Kuvveti’nin görev aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, TCG Anadolu’dan havalanan TB-3 SİHA Baltık Denizi üzerinde görev icra etti. İnsansız hava aracı, yaklaşık 8 saat süren uçuşta 1700 kilometre mesafe kat ederek operasyonu tamamladı.

Açıklamada, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti’nin NATO tatbikatlarının yanı sıra bölgedeki caydırıcılık faaliyetlerine de aktif destek verdiği vurgulandı.