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Kaynak: İHA

Karadeniz'de şiddetli hava koşulları nedeniyle Sarıyer'in Kısırkaya açıklarında karaya oturan 238 metre uzunluğundaki Liberya bayraklı BANDA tankeri kurtarıldı.

KURTARMA OPERASYONU TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tankerin bulunduğu yerden kurtarılarak yeniden yüzdürüldüğünü açıkladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki dalgıçların su altı incelemesinin ardından kurtarma uzmanı, KEGM-4 botu, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile Kurtarma-8 ve Şark römorkörlerinin katılımıyla operasyonun başarıyla tamamlandığı bildirildi.