Türk halk müziğinin efsane isimlerinden Kamil Sönmez'in oğlu Murat Sönmez, 38 yaşında yaşamını yitirdi. Sönmez'in ani vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını derin üzüntüye boğdu.

Henüz 38 yaşında olan Murat Sönmez'in bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve bir çocuk babası olan Sönmez'in ani ölümü, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Murat Sönmez'in vefatı, babası Kamil Sönmez'in mirasını taşıyanlar arasında büyük bir boşluk yarattı. Kamil Sönmez, Türk halk müziğine eşsiz katkılarıyla tanınan, unutulmaz eserlere imza atmış bir sanatçıydı.

'Erzurum'dan Hal Çektim', 'Mihriban' gibi türkülerle gönüllerde taht kuran Kamil Sönmez'in oğlu Murat Sönmez'in de babasının izinden giderek sanatla iç içe bir yaşam sürdüğü biliniyordu.

Murat Sönmez'in cenaze töreniyle ilgili detaylar henüz netleşmezken, ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Türk halk müziği camiası, bu acı kayıp karşısında bir araya gelerek Sönmez ailesine başsağlığı dileklerini iletti.