Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın erteleme maçı Karadeniz derbisine sahne oldu.

RİZESPOR FARKLI GALİP GELDİ

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada ilk yarıda fişi çeken Çaykur Rizespor Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.

MAÇ İLK YARININ SON BÖLÜMÜNDE KOPTU

İlk yarının son bölümde peş peşe gelen goller maçın kopma noktası olurken Rizespor 39'da Augusto, 43'te Mocsi ve 45'te Laçi'nin golleriyle devreye 3-0'lık üstünlükle girdi.

RİZESPOR İKİNCİ YARIYA DA HIZLI BAŞLADI

Ev sahibi ekip, ikinci yarıya da kaldığı yerden devam ederek bir kez daha sahneye çıkan Augusto 50'de farkı dörde çıkardı.

SON SÖZÜ UZATMALARDA NDIAYE SÖYLEDİ

Samsunspor'un maçtaki son golünü ise uzatma anlarında Cherif Ndiaye kaydetti.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 33'e yükseltirken Samsunspor ise 36 puanda kaldı.