“Geniş Aile” dizisiyle geniş kitlelerin tanıdığı Özkan, 3 Şubat’ta yaklaşık 11 saat süren kritik bir ameliyat geçirmişti. Karaciğer yetmezliği nedeniyle acil nakil bekleyen oyuncunun yaşadığı zorlu süreç, hayranlarını derinden etkilemişti.

Hayati öneme sahip operasyon, kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık’ın donör olmasıyla başarıyla tamamlandı. Naklin ardından hızla toparlanan Özkan, tedavisinin olumlu ilerlemesi sayesinde taburcu edildi.

Evinde dinlenmeye devam eden oyuncu, kontrol sonrası yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, “Her şey kontrol altında” ifadelerini kullandı.