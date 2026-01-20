Karabük’ün Şirinevler Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan olayda, Murat K. isimli şahıs kapısına gelen kızının erkek arkadaşı 23 yaşındaki Berk H. ile tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., evdeki av tüfeğiyle ateş ederek genci ayağından yaraladı.

Yaralanan Berk H., kız arkadaşıyla birlikte apartmandan kaçarken, şüpheli bu kez evinin camından havaya rastgele ateş açtı. Silah sesleri mahallede korkuya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bir binaya sığınan yaralı gence, veteriner hekim Ahmet Okan Güneş sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yaptı. Berk H. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu Murat K. silahıyla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.