Namık Tan, Suriye’deki son gelişmelerin Türkiye açısından yeni bir tablo ortaya koyduğunu belirterek, doğru Cumhuriyetçi ve seküler politikalarla sınır ötesindeki Kürtlerin Türkiye için doğal bir güvenlik kuşağına dönüşebileceğini söyledi.

SDG çöktü, Arap aşiretler taraf değiştirdi

Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun süredir kamuoyuna anlatılan “SDG, terör koridoru ve yüz bin kişilik örgüt” söylemlerinin çöktüğünü savundu. SDG’nin büyük bölümünü oluşturan yerel Arap aşiretlerin kısa sürede taraf değiştirdiğini belirten Tan, bu durumun Suriye’de etnik temelli bir yapı olmadığını açıkça gösterdiğini ifade etti.

Suriye’de Kürt nüfusun belli bölgelerde yoğunlaştığını vurgulayan Tan, bu yapının Irak Kürdistan Bölgesi ile kıyaslanamayacağını belirtti. CHP’nin dış politikada mezhepçi ve etnikçi yaklaşımları reddettiğini kaydeden Tan, laik Cumhuriyet anlayışının dış politikada da esas alınması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin ulus devlet yapısı tartışma konusu olamaz

Tan, devletin yurttaşlar karşısında etnik ve inanç temelli ayrım yapmaması gerektiğini vurgulayarak, “Cumhuriyet yurttaşlığı ile komünalizm bağdaşmaz” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin sınırlarının ve ulus devlet yapısının tartışma konusu olamayacağını ifade eden Tan, Türk ve Kürt arasındaki gönül bağının Cumhuriyetin temel harcı olduğunu söyledi.

Açıklamasının sonunda Suriye’ye ilişkin genel çerçeveyi özetleyen Tan, sınır ötesindeki Kürtlerle doğru ilişkiler kurulması halinde bunun Türkiye’nin güvenliğine ve bölgesel etkisine katkı sağlayacağını belirterek, Suriye’deki gelişmelerin temkinli ama olumlu sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.