İzmir’de narkotik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelileri takibe aldı.

Ekipler, Karabağlar ve Karşıyaka ilçelerinde bir ev ile otomobile yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda toplam 39 kilo kokain ile 21 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.