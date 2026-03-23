Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihli mezuniyet töreninde yaşanan “kılıç çatma” olayı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ihraç edilen askerlere ilişkin yargı süreçleri devam ediyor.

Daha önce, tören sırasında Subay Andı’nı okuyarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerden Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı mahkeme tarafından iptal edilmiş ve Demirtaş görevine iade edilmişti.

Ancak aynı süreçte yargılanan Teğmen Ebru Eroğlu için farklı bir karar çıktı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun ihraç kararına yönelik iptal talebini reddederek Eroğlu’nun TSK’ya dönüşüne onay vermedi.

ERTÜRK İÇİN İADE KARARI

Soruşturma kapsamında ihraç edilen teğmenlerin bölük komutanı Binbaşı Murat Ertürk de açtığı davada yargıdan döndü. Ankara 14. İdare Mahkemesi, Ertürk’ün görevine iadesine oy birliğiyle karar verdi.

Gazeteci Ersin Eroğlu’nun aktardığına göre, bu kararla birlikte ihraç edilen üç komutandan ikisi yeniden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne dönmüş oldu.

Daha önce Albay Alper Topsakal da açtığı davayı kazanarak görevine iade edilmişti. Yarbay Halit Türkoğlu hakkında açılan davada ise kararın henüz tebliğ edilmediği öğrenildi.