İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturmasında “itirafçı” olarak öne çıkan Murat Kapki’ye ilişkin dikkat çeken bir adım attı. Başsavcılık, Kapki’nin mahkemeye sunduğu dilekçenin “ivedi olarak” kendilerine iletilmesini istedi.

Söz konusu dilekçede Kapki’nin daha önce verdiği ifadeyi geri çektiği öğrenildi. Kapki, ifadesinde yönlendirme yapıldığını ve yanıltıldığını öne sürdü.

Kapki dilekçesinde, “Savcıların benim örgüt üyesi olmadığımı anlaması ve ailemi korumak adına bazı ifadeler verdim” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, kendisinden önce ifade vererek tahliye edilen bazı isimlerin beyanlarına benzer açıklamalarda bulunduğunu belirtti.