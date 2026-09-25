İstanbul'da sabah trafiği: Yoğunluk yüzde 54'e ulaştı

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerini birbirine bağlayan merkez yollarda uzun araç kuyrukları göze çarpıyor. Maltepe ve Pendik yönüne uzanan hatlarda ise nispeten daha akıcı ancak yer yer turuncuya dönen yoğunluklar mevcut. Sürücülerin trafiğin kilitlendiği bu noktalarda alternatif güzergahları tercih etmeleri veya toplu taşımaya yönelmeleri tavsiye ediliyor.