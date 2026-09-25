Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul'da sabah trafiği: Yoğunluk yüzde 54'e ulaştı

İstanbul'da sabah trafiği: Yoğunluk yüzde 54'e ulaştı

Haftanın son iş gününde trafik felç oldu. Pek çok noktada araç adım atamaz duruma geldi. İşte trafikte son durum...

Kaynak: Haber Merkezi
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İstanbul'da sabah trafiği: Yoğunluk yüzde 54'e ulaştı - Resim: 1

İstanbul'da haftanın son iş günü sabah saatlerinde beklenen trafik yoğunluğu İBB haritasına yansıdı. Şehir genelindeki ortalama trafik yoğunluğu yüzde 54 seviyesinde ölçülürken, özellikle köprü geçişleri ve iki yakanın ana arterlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

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İstanbul'da sabah trafiği: Yoğunluk yüzde 54'e ulaştı - Resim: 2

Avrupa Yakası'nda Şişli, Kağıthane, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde ana yollar yoğunluğu belirten kırmızı ve turuncu renklere bürünmüş durumda. D-100 (E-5) karayolu üzerinde özellikle Haliç çevresinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne doğru adım adım ilerleyen bir araç trafiği gözlemleniyor. Beylikdüzü ve Avcılar güzergahlarında da sabah hareketliliğine bağlı bölgesel yavaşlamalar sürücüleri etkiliyor.

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İstanbul'da sabah trafiği: Yoğunluk yüzde 54'e ulaştı - Resim: 3

Kıtalararası geçiş sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hem Avrupa hem de Anadolu Yakası bağlantı yollarında trafik yoğunluğu zirve yapmış durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yaka katılımlarında da benzer şekilde trafiğin yavaşladığı ve kırmızı hatların oluştuğu görülüyor.

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İstanbul'da sabah trafiği: Yoğunluk yüzde 54'e ulaştı - Resim: 4

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerini birbirine bağlayan merkez yollarda uzun araç kuyrukları göze çarpıyor. Maltepe ve Pendik yönüne uzanan hatlarda ise nispeten daha akıcı ancak yer yer turuncuya dönen yoğunluklar mevcut. Sürücülerin trafiğin kilitlendiği bu noktalarda alternatif güzergahları tercih etmeleri veya toplu taşımaya yönelmeleri tavsiye ediliyor.

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İstanbul'da sabah trafiği: Yoğunluk yüzde 54'e ulaştı - Resim: 5
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