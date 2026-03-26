ABD ve İran arasındaki gerilimi devam ederken petrol ve enerji fiyatlarındaki büyük artışlar yaşandı. Bu artışlar güvenli liman olarak görülen altın ve gümüş tarafında sert düşüşlere neden oldu. Altın tarafından çıkan para dövize kaydı.

PETROL GÜNE POZİTİF BAŞLADI

Ancak petrol fiyatlarındaki artış kısa sürdü. ABD’de Trump’ın 5 günlük ateşkes açıklaması sonrasında piyasalarda pozitif etki oldu. Altın tarafı birazda olsa toparlandı. ABD ve İran arasında müzakerelerin olması ve masada şartların olması piyasaları bugün pozitif uyandırdı.

Brent petrol güne yüzde 0,39 artış ile 99,17 dolar seviyesinde ‘merhaba’ dedi. Dolar tarafında çıkışların olduğu görülürken, 44,37 TL bandında seyrediyor.

ALTIN TARAFI TEMKİNLİ

Ons altın ise 4 bin dolara kadar sert gerilemenin ardından dün 4 bin 500 bandına kadar geldi. Sabah saatlerinde ise 4 bin 516 dolar seviyesinde ons altın işlem görüyor. Gümüş tarafında da aynı şekilde bir yükseliş kaydetti. 66 dolar seviyelerinden 71 dolar seviyelerine kadar gümüşün fiyatı geldi.

Borsa İstanbul tarafı ise dün kayıpla kapatmıştı. 12 bin 963 puanda dün kapanışı Borsa yaptı.

Kapalıçarşı altın tarafında son durum ise merak ediliyor. Altındaki düşüş sonrası Kapalıçarşı’ya akın eden vatandaşlar düğün ve yatırım amacıyla altın aldı. Alımın fazla olmasıyla pek çok kuyumcuda bazı altın çeşitleri kalmadı.

KAPALIÇARŞI ALTINDA SON DURUM NE?

Bu noktada fiyatlar dün biraz toparlanmasıyla alımlarda azalmalar oldu. Kapalıçarşı altın sabah saatlerinde pozitif başladı. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın son durum;

Gram altın

Alış: 6 bin 747 TL

Satış: 6 bin 892 TL

Çeyrek altın

Alış: 11 bin 32 TL

Satış: 12 bin 692 TL

Yarım altın

Alış: 22 bin 64 TL

Satış: 24 bin 355 TL

Tam altın

Alış: 43 bin 925 TL

Satış: 48 bin 24 TL