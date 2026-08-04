Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Kanserin korkulu rüyası: Yazın sofradan eksik edilmemesi gereken meyveler

Kanserin korkulu rüyası: Yazın sofradan eksik edilmemesi gereken meyveler

Diyetisyen Hande Selin Ok, antioksidan bakımından zengin kırmızı meyvelerin düzenli tüketiminin kanser riskini azaltmaya, kalp ve damar sağlığını korumaya katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: İHA
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Kanserin korkulu rüyası: Yazın sofradan eksik edilmemesi gereken meyveler - Resim: 1

Yaz aylarında sıklıkla tercih edilen kırmızı meyveler, ferahlatıcı lezzetlerinin yanı sıra sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de ön plana çıkıyor.

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Kanserin korkulu rüyası: Yazın sofradan eksik edilmemesi gereken meyveler - Resim: 2

Nar, çilek, karpuz, kiraz, yaban mersini ve kırmızı erik gibi vitamin, antioksidan ve biyoaktif bileşen yönünden zengin besinlerin düzenli kullanımının pek çok rahatsızlığa karşı koruyucu bir kalkan oluşturduğu ifade ediliyor.

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Kanserin korkulu rüyası: Yazın sofradan eksik edilmemesi gereken meyveler - Resim: 3

Acıbadem Kent Hastanesi Diyetisyeni Hande Selin Ok, bu meyvelerde yer alan güçlü antioksidanların savunma mekanizmasını desteklediğini açıkladı.

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Kanserin korkulu rüyası: Yazın sofradan eksik edilmemesi gereken meyveler - Resim: 4

Yapılan klinik araştırmaların düzenli tüketim ile kanser riskinin düşmesi arasında olumlu bağlantılar ortaya koyduğunu aktaran Ok, kırmızı meyvelerin sağlıklı bir diyetin temel taşlarından biri olduğunu dile getirdi.

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Kanserin korkulu rüyası: Yazın sofradan eksik edilmemesi gereken meyveler - Resim: 5

Ayrıca C vitamini içeriği sayesinde enfeksiyonlara karşı direnç sağlandığını belirten Ok, şu ifadeleri kullandı:

“Kırmızı meyvelerde bulunan en önemli antioksidanlar antosiyaninler ve likopendir. Bu maddeler, vücudu serbest radikallere karşı koruyarak hücre hasarını önler.”

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Kanserin korkulu rüyası: Yazın sofradan eksik edilmemesi gereken meyveler - Resim: 6

“Tüketim miktarı kişiden kişiye değişiklik gösterse de her gün mutlaka 2-3 porsiyon kırmızı meyve tüketilmesini öneriyoruz. Nitekim düzenli kırmızı meyve tüketiminin kanseri önlediğine dair klinik çalışmalar bulunmaktadır."

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Kanserin korkulu rüyası: Yazın sofradan eksik edilmemesi gereken meyveler - Resim: 7

“Özellikle nar ve kırmızı üzümde bulunan resveratrol ile çilekteki elajik asit; kalp-damar sağlığını korur, damar sertliğini önler ve kan basıncını dengeler. Ayrıca yapılan çalışmalar, düzenli kırmızı meyve tüketiminin LDL kolesterolü azalttığını göstermektedir.”

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Kanserin korkulu rüyası: Yazın sofradan eksik edilmemesi gereken meyveler - Resim: 8

“Kiraz ve ahudududa bulunan anti-inflamatuar bileşenler ise eklem rahatsızlıklarına ve gut hastalığına karşı koruyucu etki sağlamaktadır."

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Kanserin korkulu rüyası: Yazın sofradan eksik edilmemesi gereken meyveler - Resim: 9

Şeker hastalarının tüketim miktarına bilhassa özen göstermesi gerektiğinin altını çizen Ok, şu uyarılarda bulundu:

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Kanserin korkulu rüyası: Yazın sofradan eksik edilmemesi gereken meyveler - Resim: 10

"Herhangi bir şeker hastalığı bulunmayan bireylerde, aşırıya kaçılmadığı sürece meyvedeki fruktoz bir rahatsızlığa yol açmaz.”

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Kanserin korkulu rüyası: Yazın sofradan eksik edilmemesi gereken meyveler - Resim: 11

“Ancak diyabet rahatsızlığı olan bireyler kırmızı meyveleri mutlaka dikkatli tüketmeli; örneğin karpuz gibi yüksek glisemik indekse sahip besinleri, sağlıklı yağlar ve protein kaynaklarıyla birlikte dengeli porsiyonlar halinde tercih etmelidir."

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Kanserin korkulu rüyası: Yazın sofradan eksik edilmemesi gereken meyveler - Resim: 12

Mevsiminde bolca bulunan bu besinlerin antioksidan gücünden faydalanırken yüksek şeker içeriklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Hande Selin Ok, porsiyon dengesi korunduğu takdirde kırmızı meyvelerin vücut için en etkili doğal koruyuculardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

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